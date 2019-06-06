فلاش باك.. ماذا اخترت يا كوتينيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

"حاولنا إقناع كوتينيو بأن النادي يتحرك في الطريق الصحيح وبإمكانه قضاء ليالي رائعة في دوري أبطال أوروبا إذا استمر معنا.. أعتقد أنه ربما يشعر بالندم على قراره الآن".. توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو 3 يونيو 2019.

أفان تتر

شاشة سوداء يُكتب عليها تاريخ 10 مارس 2013 تُنير بفيديو لجماهير ليفربول وهي تتغنى للاعبها البرازيلي"أوليه أوليه أوليه.. كوتينيو أوو.. كوتينيو أوو".. رغم أن من سجل الهدف في توتنهام هو سواريز ولكن لمساته الرائعة قبل الهدف انتزعت آهاتهم.

المواجهة

7 مايو 2019

تطلق جماهير ليفربول في أنفيلد صافرتها مع كل كرة يلمسها لاعبهم السابق كوتينيو في مباراتهم أمام برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى وصلته الكرة في الدقيقة 17 من الشوط الأول بتمريرة من ميسي ليُسددها هو برعونة أرضية على يسار حارس المرمى إليسون الذي تصدى بها ببراعة.

النتيجة حينها كانت تقدم ليفربول بهدف نظيف سجله لاعبه ديفوك أوريجي في الدقيقة 7 وكانت هذه الكرة ضمن عدة كرات شهدتها الدقائق بعد 17 للاعبي برشلونة كان بإمكانها تغيير مجريات اللقاء الذي أنتهى بفوز ليفربول برباعية وتأهله لنهائي البطولة على حساب برشلونة الذي فاز في كامب نو بثلاثية نظيفة لم يُسجل كوتينيو أي هدف أو يصنع لبرشلونة أي فارق أو كرة حاسمة.

ليفربول العظيم

30 يناير 2013

يجلس كوتينيو ساكنًا على كرسي داخل المركز الإعلامي لنادي ليفربول ويُجيب بلغته الاسبانية على أسئلة مراسل النادي الذي يُجري حوارًا معه لتعريف جماهير الريدز بالموهبة البرازيلية القادمة من إنتر الإيطالي مقابل 9 مليون جنيه إسترليني.

· أهلاً بك في ليفربول؟

- أريد فقط أن أقول شكرًا.. أنا سعيد بالتوقيع مع نادي عظيم وأتمنى أن أستطيع المساهمة معهم بصورة جيدة.

· كيف تشعر بالانتقال لنادي ليفربول؟

- أشعر بسعادة كبيرة.. هي خطوة مهمة في مسيرتي وأتوقع أن آتي هنا لتقديم كرة جيدة.

- ليفربول نادي عظيم لديه لاعبين عظماء نحن دائمًا ما نسمع عن تاريخ ليفربول في البرازيل.

التألق

كوتينيو يتألق مع ليفربول ولكن دون بطولة دون نهائي دوري أبطال ولكن مستواه يجذب أنتباه البعض في اسبانيا.. تقارير تربط بين الموهبة البرازيلية ونادي برشلونة الاسباني.

العائلة

25 يناير 2017

مراسل الموقع الرسمي لموقع ليفربول يُجري حواراً مع كوتينيو عقب تمديد تعاقده لـ 5 مواسم مع الريدز.. اللاعب البرازيلي يرد مبتسمًا ـ حسبما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته حسابات النادي على مواقع التواصل ـ :" أريد فقط أشكر كل شخص كما قلت سابقا حينما وصلت هنا الكل كان بمثابة العائلة بالنسبة لي وأنا سعيد بالتوقيع لسنوات قليلة هنا.. أشعر أنني في منزلي".

الهدف من تمديد التعاقد مع كوتينيو كان قطع الطريق على برشلونة للتعاقد معه ـ حسبما أفادت تقارير صحفية حينها ـ .

أغلى صفقة

201 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 54 هدفًا وصنع لزملائه 45 هدفًا خلال 5 سنوات ولم يتوّج ببطولة مع الريدز عكس إنتر الذي توّج معه ببطولتين ليجد أن النادي الإنجليزي لم يعد منزله بعد.

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6 يناير 2018

إحدى الخزانات مفتوحة بغرف ملابس برشلونة تُغلق وتُفتح مرة أخرى ولكن هذه المرة بداخلها قميص يحمل اسم كوتينيو.

فيديو مدته 23 ثانية تخطت مشاهداته على حساب النادي الكاتالوني بتويتر 3.6 مليون مشاهدة رحب به برشلونة بلاعبه الجديد القادم من ليفربول مقابل 160 مليون يورو: 120 مليون يورو كأساسي + 40 كمتغييرات.

التتويج بالأبطال

"حاولت بشتى الطرق في الصيف الماضي المجيء لبرشلونة فكنت أريد اللعب منذ بداية الموسم ولكن لم أستطع التأثير على ليفربول وبقيت في انجلترا.. أشعر بالضيق لعدم مشاركتي مع برسا في دوري الأبطال بسبب مشاركتي مع ليفربول ولكن إذا فاز الفريق الكتالوني سأحتفل وكأنني منهم".. 6 فبراير كوتينيو في تصريحات لصحف اسبانية.

الحلم

"شعور لا يُصدق؛ أجلس في غرف خلع الملابس وأجد أمامي ميسي، إنييستا، سواريز وغيرهم لقد أعتدت مشاهدتهم في التلفاز أو اللعب بهم في البلاي ستيشن الآن أنا معهم".. كوتينيو في حواره لسكاي سبورتس 7 فبراير 2018.

10 أبريل 2018

بثلاثية مفاجئة روما الذي هُزم ذهابًا في كامب نو بنتيجة 4 - 1 يفوز على برشلونة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنجليزي.

حلم كوتينيو في فوز برشلونة بالأبطال ينتهي ولكنه ربما تذكر حديث رئيس ليفربول بأن الريدز سيقضي أيامًا رائعة في دوري الأبطال وهو يُشاهد الريدز يضربون موعدًا أمام ريال مدريد في النهائي.

محمد صلاح يُصاب في أول نصف ساعة وليفربول يُهزم بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتوّج الريال باللقب.

"بعد إصابة صلاح أمام ريال مدريد كان كوتينيو ليصنع الفارق إذا كان مستمر معنا"، يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في تصريحات صحفية عقب الهزيمة أمام ريال مدريد – 31 يوليه 2018.

سخرية القدر

"أحلم باللعب في أنفيلد مجددًا ستنفجر مشاعر مختلفة في داخلي ولكن كنت أفضل أن أواجه ليفربول في النهائي".. جزء من حديث كوتينيو لصحيفة ميرور البريطانية 7 أبريل 2019 قبل ذهاب دور نصف نهائي دوري الأبطال.

1 مايو 2019

ميسي يتوّهج ويُسجل هدفين بجانب هدف سواريز ليفوز برشلونة ذهابًا في ملعبه كامب نو بثلاثة أهداف نظيفة تقربه من نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاشة سوداء يُكتب عليها "بعد 7 أيام" ثم تُنير بمقطع فيديو لرباعية ليفربول بأنفيد إيابًا على برشلونة ليتأهل بها إلى نهائي دوري الأبطال في وجود كوتينيو.

1 يونيو 2019

بعد غياب 14موسمًا عن أخر تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ليفربول يعود للفوز به على حساب نظيره توتنهام الذي هزمه في النهائي بملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الاسبانية، مدريد.

ستكون لاعبًا عاديًا

"يمكنك اللعب والانتقال إلى أندية أوروبية كثيرة ولكن بعيداً عن ليفربول ستصبح لاعبًا عاديًا وستخسر الكثير من الأشياء".. نصيحة كلوب، المدير الفني لليفربول لكوتينيو حسبما نقلتها صحف بريطانية بعد تمديد اللاعب البرازيلي عقده مع الريدز.

الندم الذي قصده توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول

الآن وبعد انتهاء الموسم الأوروبي.. ربما يجلس كوتينيو ـ الذي توّج بـ 5 بطولات محلية مع برشلونة في موسمين ولكن دون مشاركة فعالة له مع الفريق الاسباني ـ مع ما يُقال عن اقتراب رحيله عن صفوف برشلونة خلال الصيف الجاري ويُردد بينه وبين نفسه:"ماذا أخترت يا كوتينيو؟".