كلوب يتخذ خطوته الأولى تحسبًا لرحيل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنظاره على النجم الإيفواري ولاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي تحسبًا لرحيل نجم الريدز محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن صلاح (26 عامًا) أصبح مطلوبًا للثلاثي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كلوب يرغب في الحصول على خدمات بيبي والذي يقدر سعره بـ80 مليون يورو نظرًا للموسم المميز الذي قدمه رفقة فريقه ليل في الدوري الفرنسي والذي قاده للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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وكشفت الصحيفة الفرنسية، عن محاولة نادي إنتر ميلان في الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا حيث قدّمت إدارة النيراتزوري عرضًا وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن كلوب على استعداد لرفع المقابل المادي إلى 80 مليون يورو مع وجود إضافات أخرى للاستحواذ على صفقة بيبي في الصيف الجاري.

بيبي والذي سيكون متواجدًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على الأراضي المصرية، استطاع أن يسجل 22 هدفًا مع ليل في الموسم المنقضي ليأتي في وصافة هدافي الدوري الفرنسي خلف لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي والذي أحرز 33 هدفًا.