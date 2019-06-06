رسميًا.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ضربة موجعة بعد أن تأكد غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مسابقة كوبا أمريكا والتي تستضيفها بلاده من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو.

وفقًا ما جاء في الموقع الرسمي للمنتخب البرازيلي، فإن نيمار أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليمنى، خلال اللقاء الودي بين المنتخب البرازيلي ونظيره القطري والذي انتهى لصالح بلاد السامبا بهدفين دون رد أمس الأربعاء.

وتعرض لاعب باريس سان جيرمان للإصابة مع منتخب بلاده خلال الدقيقة 20 ليغادر على إثرها إلى المستشفى، ليتبين التقرير الطبي بإصابة اللاعب بتمزق في أربطة الكاحل.

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وبحسب ما جاء في بيان المنتخب البرازيلي :"نظرًا لخطورة الإصابة، نيمار لن يكون أمامه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، والمشاركة في كوبا أمريكا 2019".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي يتواجد في المجموعة الأولى مع كلا من بوليفيا وفنزويلا وأخيرًا المنتخب البيروفي.