تعرف على مواعيد مباريات "الخميس الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الأوروبية. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: دوري الأمم الأوروبية Advertisements 08:45 ـ هولندا VS انجلترا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD مباريات ودية: 02:30 ـ البرازيل VS قطر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 04:00 ـ المكسيك VS فنزويلا

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