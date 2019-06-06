المقاصة يكشف لـ "الوفد"، حقيقة التعاقد مع أحمد حسام ميدو

أكد محمد مجد المشرف على الكرة بنادي مصر المقاصة أن ما تردد حول التعاقد رسميا مع أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السعودي الأسبق غير صحيح بالمرة.

وقال مجد لـ" الوفد" : " هناك اتصالات بالفعل مع ميدو وننتظر

عودة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي من الإمارات يوم الأحد المقبل لحسم هوية المدرب الجديد". وأضاف:" استعرضنا بعض الترشيحات من المدربين ومن بينهم أجانب وسنعرض الأمرعلى رئيس النادي لاختيار الأنسب وفقا لشروط كل مدرب، وميدو من أقوى المرشحين لتولي المهمة بالفعل".

وأوضح أن الإدارة تسلمت تقريرا من جمال عمر المدرب المؤقت والذي عمل في آخر 3 مباريات بالدوري كما ناقشت رأي اللجنة الفنية في الترشيحات ويتبقى الاتفاق النهائي بعد عودة عبد السلام من الإمارات.