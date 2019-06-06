غياب الـVAR ليس سببًا في إعادة مباراة الترجي والوداد!

أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الأسباب التي دفعته نحو اتخاذ قرار إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى ما بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك في بيان رسمي نشره مساء اليوم الاربعاء بعد يومين للاجتماع الطاريء الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت قرارات الكاف على غير المتوقع بالنسبة للمراقبين، إذ استند في قرار الإعادة على عدم توفر “شروط اللعب النظيف” وغياب “الظروف الأمنية”، دون التطرق إلى تقنية الـ VAR من قريب أو من بعيد.

ويعتقد الكاف أن تعطل تقنية الـ VAR لا تعتبر شرطًا ضروريًا لإقامة المباراة، وكان يمكن استمرار اللعب من دونها خلال مباراة الإياب التي جرت على الملعب الأولمبي برادس.

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وأراد الكاف التأكيد على أن إصرار الحكم الجامبي باكاري جاساما على عدم احتساب هدف الوداد الصحيح الذي سجله اللاعب “وليد الكرتي” وغياب تقنية الـ VAR ليست السبب في قرار إعادة المباراة بشكل رسمي.

وأشار البيان إلى أن لجنة الانضباط التابعة للكاف ستتولى دراسة تقرير الحكم لاتخاذ العقوبات اللازمة في حق مَن صدرت عنهم تصرفات لا رياضية في حق الشخصيات الرسمية.