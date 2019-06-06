الأهلي يخسر المزيد من الخبرات في خط دفاعه

قررت إدارة الأهلي التخلي عن المدافع الدولي السابق “محمد نجيب” في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والسماح له باختيار العرض المناسب له.
ابن مدينة المنصورة، والذي لعب لبلدية المحلة واتحاد الشرطة قبل إلتحاقه بالأهلي عام 2011، لم يشارك في أكثر من مباراتين بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وتسبب جلوسه على دكة البدلاء لأسباب فنية في دراسة العروض المقدمة له من ثلاثة أندية، يقال أن أهمهم من نادي طنطا، العائد من دوري المظاليم إلى دوري الأضواء الموسم المقبل.
وغاب نجيب معظم فترات الموسم الماضي وهذا الموسم بداعي الإصابة، ليكتفي بـ 17 مباراة بين موسمي 2018/2017 و2019/2018، وهو ما أفقده أي فرصة للعودة إلى المنتخب المصري في تصفيات أمم أفريقيا 2019.
ولا يفكر ابن الـ 36 عامًا في الاعتزال كلاعب بديل بين صفوف الأهلي، ويود لعب موسم أخير بصفة منتظمة قبل اتخاذ قرار تعليق الحذاء.
ومع رحيل محمد نجيب بالمجان هذا الصيف، سيكون الأهلي بحاجة لتدعيم خطوطه الخلفية بقلب دفاع أو أكثر، حيث فرط في مدافعه المالي “ساليف كوليبالي” في الميركاتو الشتوي الماضي، وترك الظهير الأيسر “صبري رحيل” لنادي الاتحاد السكندري، وعلاوة على ذلك، يغيب المدافع الأساسي “سعد الدين سمير” بصفة مستمرة بداعي الإصابة.
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