رياضة | فينسيوس ينقلب على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس ينقلب على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني في البحث عن وجهة جدية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن الميركاتو الصيفي في ريال مدريد قد يشهد مفاجآت أبرزها طلب البرازيلي فينسيوس الرحيل عن الملكي.

وصل فينسيوس إلى ريال مدريد قادماً من فلامنجو مقابل 60 مليون يورو وترك مشاعر طيبة مع الفريق الاول بعدما حصل على فرصة المشاركة.

ونجح فينسيوس في الدخول ضمن الحسابات تحت قيادة المدرب السابق سولاري بالرغم من استبعاده بشكل نهائي من حسابات المدير الفني السابق لوبيتيجي.

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واشار الموقع، إلى أن فينسيوس قد يطلب الرحيل عن الفريق بعد تعاقد النادي مع المهاجم يوفيتش في الساعات الماضية بجانب رغبة زيدان في التعاقد مع هازارد.