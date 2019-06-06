رياضة | 4 تعاقدات نارية على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تعاقدات نارية على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة يبحث عن عقد 4 صفقات ممثلة في صفقة دفاعية وآخري هجومية بالإضافة لمهاجم جناح وظهير أيسر.

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واضافت الصحيفة، أن أول صفقة يرغب برشلونة في التعاقد معها هو المدافع ماتياس دي ليخت، فيما لا يزال موقف التعاقد مع جريزمان غامض بالرغم من شائعات اقترابه من النادي.

واكدت الصحيفة على أن برشلونة سيبحث عن التعاقد مع مهاجم قوي لمنافسة سواريز في الموسم المقبل ويكون بديلاً له بالمستقبل، بينما ستكون الصفقة الرابعة ممثلة في التعاقد مع ظهير أيسر للتعاون مع جوردي ألبا.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيعتمد على الثنائي ايناكي بينا الحارس الشاب لتعويض رحيل الهولندي سيلسين فيما سيعتمد على موسي واجي كبديل محتمل لرحيل البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن.