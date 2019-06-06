رياضة | تجاهل فالفيردي يغضب نجم برشلونة ويقربه من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجاهل فالفيردي يغضب نجم برشلونة ويقربه من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية أن نيلسون سيميدو يرغب في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال موسم الإنتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "سيميدو" لا يريد الاستمرار في صفوف البلوجرانا خلال الموسم المقبل، وأنه غاضب للغاية من الدور الذي يلعبه في تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل اللاعب قد أخبر إدارة النادي الكتالوني برغبة سيميدو في الرحيل، وبدأ بالفعل رحلة البحث عن عرض مناسب لموكله.
ويعتبر نادي أتليتكو مدريد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات "سيميدو"