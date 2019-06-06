شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسمح بتناول الخمور في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة الفريق أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وفقا لقطر يلكيس.

وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022". أضاف: "الآن نملك فرصة استضافة مونديالي 2019 و2020 للأندية، وهذا وقت مثير للغاية بالنسبة لنا، وبدون شك يعد كأس العالم للأندية مسابقة مهمة للغاية لاختبار استعداداتنا". وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم."

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وعند سؤاله عن سماح قطر للجماهير بتناول الكحوليات، قال الذوادي: "أجبنا على هذا السؤال كثيرًا، نعم سيسمح لهم وسنرحب بالجميع، كل مشجع سيحظى بفرصة الاستمتاع بالبطولة".

وتابع: "سأوفر كل التفاصيل التنظيمية للجميع لاحقا، ولكن ما يمكن تأكيده أن تلك البطولة ستمثل لنا أيضًا فرصة جيدة للتعلم".

يذكر أن ليفربول ضمن المشاركة في مونديال الأندية، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي على حساب توتنهام بهدفين دون رد.