الامارات | هذا هو شرط عموري للعودة لصفوف العين

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو شرط عموري للعودة لصفوف العين والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الرياضية " السعودية أن لاعب الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن وضع شرطاً من أجل العودة لصفوف فريق العين بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الخميس: "عموري اتفق مع نادي العين على العودة إلى صفوف العين لكنه اشترط الحصول على مستحقاته السابقة".

وتابعت الصحيفة: "عموري كان على خلاف في وقت سابق مع إدارة غانم الهاجري التي كانت تدير العين، وهو ما أدى إلى تفضيله الرحيل إلى الهلال لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي".