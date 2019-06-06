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الامارات | هذا هو شرط عموري للعودة لصفوف العين

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العين- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة " " أن لاعب الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن وضع شرطاً من أجل العودة لصفوف فريق العين بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الخميس: "عموري اتفق  مع نادي العين على العودة إلى صفوف العين لكنه اشترط الحصول على مستحقاته السابقة".

وتابعت الصحيفة: "عموري كان على خلاف في وقت سابق مع إدارة غانم الهاجري التي كانت تدير العين، وهو ما أدى إلى تفضيله الرحيل إلى الهلال لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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