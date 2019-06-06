الامارات | هذا هو شرط عموري للعودة لصفوف العين

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو شرط عموري للعودة لصفوف العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الرياضية " السعودية أن لاعب الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن وضع شرطاً من أجل العودة لصفوف فريق العين بعد انتهاء عقده مع الهلال.
وقالت الصحيفة في عددها اليوم الخميس: "عموري اتفق مع نادي العين على العودة إلى صفوف العين لكنه اشترط الحصول على مستحقاته السابقة".
وتابعت الصحيفة: "عموري كان على خلاف في وقت سابق مع إدارة غانم الهاجري التي كانت تدير العين، وهو ما أدى إلى تفضيله الرحيل إلى الهلال لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي".
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