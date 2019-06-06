شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض رحيل التونسي علي معلول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقى اللاعب الدولي العديد من العروض المغرية للرحيل أبرزها من نادي الأهلى السعودى.

ويسعى الأهلى السعودى للتعاقد مع على معلول لتدعيم جبهته اليسرى، لتعويض الرحيل المرتقب لمحمد عبد الشافي، والذي ينتهي تعاقده مع بطل السعودية بنهاية الموسم الجاري ،وبالتالي يتم المفاضلة بين أكثر من لاعب حالياً من بينهم معلول لتعويضه.

ومدد على معلول تعاقده مع الأهلى مؤخراً لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك منذ فترة قصيرة، إلا أن تألق الدولى التونسى بقميص النادى الأهلى جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية والأوروبية، والتى دخلت بالفعل فى مفاوضات شفهية مع عدد من مسئولى النادى الأهلى، الذين من جهتهم أكدوا أن على معلول ليس للبيع فى الوقت الراهن، وإن كانت إدارة الأهلى ترغب فى بيع عقد واحد من اللاعبين الأجانب الأربعة لفتح المجال أمام التعاقد معت مهاجم أجنبي جديد ، وإن كان الأقرب للرحيل هو المغربي وليد أزارو فى ظل وجود تمسك بالثلاثى أجاى ومعلول وجيرالدو.