شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل صرف مكافآت الفوز بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو نادى الزماك، صرف مكافآت اللاعبين بمناسبة الفوز بالكونفدرالية الأفريقية، والتى حصدها الفارس الأبيض لأول مرة فى تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادليين المتتاليين فى مسابقة الدورى الممتاز، بنتجية 1/1 أمام الإنتاج الحربى ثم أمام حرس الحدود، وهو ما صعب المهمة نحو التتويج بلقب الدورى، والذى يصارع عليه الأهلى بشراسة.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء، فى تحفيز اللاعبين من أجل عودة الانتصارات، وتحسن النتائج والاستمرار فى الصراع على لقب الدورى هذا الموسم، وبعدها يتم الإفراج عن المكافآت وكذلك المستحقات المالية.