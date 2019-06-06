رحاب جمعة: اتحاد اليد شايف أن البنات مكانها المطبخ.. و مازلت أفكر فى التجنيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمى العمود الفقرى فى مسيرتى

ظاهرة محمد صلاح ممكن تتكرر فى كرة اليد بشرط

فركشت علاقة سابقة علشان خاطر الإحتراف

أخفيت علاقتى بكرة اليد عن والدى 13 سنة

لأ أحد يهتم بلعبة كرة اليد لم يعرف النجمة المحترفة فى صفوف سامبر الفرنسى رحاب جمعة و التى بدأت مشوارها فى نادى ناصر الكيت كات مرورا بالنادى الأهلى فى عام 2001 قبل أن تخوض رحلة إحتراف فى الجزائرو الدنمارك و فرنسا ،

و حرص الخليج 365 على محاورة محترفة اليد لمعرفة كواليس مشوارها الإحترافى وحقيقة تفكيرها فى التجنيس فى الحوار التالى :

بدأت ممارسة كرة اليد و عمرى 6 سنوات .

إتجهت إلى ممارسة كرة اليد بالصدفة ، فى نادى ناصر عندما بدأ تكوين فريق فى هذه الفترة و لكننى أحببتها كثيرا و لقيت نفسى فى ممارستها .

مارست لعبة التايكوندو و لكننى أحببت كرة اليد أكثر مما دفعنى إلى إستكمال مشوارى فيها .

أكثر من وقفت بجانبى والدتى وبعتبرها العمود الفقرى لأنها وقعت فى مشاكل كثيرة بسببى خاصة مع والدى الذى لم يعلم بممارستى اللعبة لمدة 13 عاما .

عائلتى اهتمت كثيرا بكرة اليد خاصة بعد انضمامى للنادى الأهلى والمنتخب، وبعد ذلك دعمونى جدا فى خطوة الإحتراف و كان لا يوجد أى اعتراض من جانب عائلتى وأخواتى .

النرويجية إستينا بالتأكيد ، فأنا أحب لعبها كثيرا و لكن اللاعب المفضل لى إيفانو باليتش الكرواتى و بحب ألعب مثله .

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حصلت العديد من الألقاب الفردية كأفضل لاعبة فى الدنمارك و فرنسا ، فضلا عن لق بأفضل هدافة و أحسن صانعة ألعاب أيضا .

طموحى أن ألعب درجة أولى فى الدورى الفرنسى .

من الواضح أنه لم يعترف بينا حد فى اتحاد اليد و شايفين أن مكان البنات المطبخ و صفر على الشمال، مع العلم أن مصر تمتلك مواهب فى قطاع السيدات جيدة وعدم وجود منتخب سيدات مشكلة جيل بحاله، وهذا يعتبر فشل كبير لمنظومة كاملة .

يوجد 3 منتخبات تفاوضوا معى 2 عربيين و ثالث أوروبى، و أنا نفسى ألعب فى كأس عالم و لا يوجد اهتمام بينا مثلما قولت، ومن الواضح ان كرسى اتحاد اليد مسحور .

رحاب جمعة

تواصل معى مسئولين و لكن دوى أى تقديم حلول و أنا تحدثت بأسم بنات مصر و الباقى يخشى التحدث خوفا من الإيقاف و لكنى بالفعل مازلت أفكر فى التجنيس .

كرة اليد علمتنى النظام و احترام المواعيد و تشجيع زملائى و روح المشاورة و أكثر حاجة اتعلمتها فى الاحتراف تحمل المسئولية .

أعتقد أن فكرة الاحتراف تتعارض مع زواج الفتاة، لأن نادرا ما يوجد رجل يتقبل فكرة إحتراف زوجته وهذا حدث معى بالفعل قبل الزواج من فرنسى وتخليت عن مشروع خطوبة بسبب الاحتراف .

بالتأكيد زوجى يشجعنى كثيرا ويقف بجانبى و معى فى كل كبيرة و صغيرة لانه يعلم جيدا مدى حبى لكرة اليد و ساعدنى على تقبل فكرة الغربة .

رحاب جمعة و زوجها

كرم القدم و الرجبى .

الأسد يمرض ولا يموت والنادى الأهلى كبير و مهما يحصل له كيان وعمر ما جيل هيضيع تاريخ نجوم صعنت القلعة الحمراء ولاعبى الأهلى لازم يسترجلوا .

طبعا ، بالتأكيد النادى الأهلى طلبنى من قبل للعب فى البطولة الأفريقية للأندية و لكن إرتباطى مع مباريات مع فريقى الفرنسى هو سبب عدم مشاركتى و لكننى تحت أمر النادى فى أى وقت.

ممكن طبعا بس لو فى منتخب للسيدات، و الجميع يعلم أن مصر ليس بها منتخب لكرة اليد علشان يتم فتح باب الاحتراف .