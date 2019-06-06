شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل صرف مكافآت الكونفدرالية للاعبى الزمالك بعد تعادلين الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزماك، على تعطيل صرف مكافآت اللاعبين بمناسبة الفوز بالكونفدرالية الأفريقية، والتى حصدها الفارس الأبيض لأول مرة فى تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادليين المتتاليين فى مسابقة الدورى الممتاز، بنتجية 1/1 أمام الإنتاج الحربى ثم أمام حرس الحدود، وهو ما صعب المهمة نحو التتويج بلقب الدورى، والذى يصارع عليه الأهلى بشراسة.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء، فى تحفيز اللاعبين من أجل عودة الانتصارات، وتحسن النتائج والاستمرار فى الصراع على لقب الدورى هذا الموسم، وبعدها يتم الإفراج عن المكافآت وكذلك المستحقات المالية.

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