رياضة | قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا .. أشهر 6 مباريات تم إعادتها في تاريخ كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا .. أشهر 6 مباريات تم إعادتها في تاريخ كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي في بلد مُحايد وذلك بعد الأزمة التي شهدتها مباراة إياب النهائي الإفريقي والتي أقيمت على الملعب الأوليمبي بـ"رادس".

وكانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا شهدت فضيحة تحكيمية بعدما ألغي الحكم بكاري جاساما هدفًا صحيحًا للوداد المغربي بداعي التسلل ورفض اللجوء لتقنية الفيديو مما تسبب في انسحاب الفريق المغربي من اللقاء، وتم تتويج الترجي باللقب، ولكن قام الجانب المغربي بالتصعيد وتقديم شكاوي للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، واجتمعت لجنة الطوارئ بالكاف اليوم وأعلنت قرارها بإعادة اللقاء بشكل رسمي في بلد محايد.

مباراة الترجي والوداد البيضاوي ليست المباراة الأولي التي يتم اعادتها، بل سبق وتم إعادة العديد من المباريات على كافة المستويات الإفريقية والعربية والعالمية، سواء بسبب أخطاء تحكيمية أو ظروف طارئة، أو أسباب أخري غير متوقعة تمامًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أشهر المباريات التي تم إعادتها في كرة القدم:-

1- مصر × زيمبابوي:

في 28 فبراير 1993 واجه المنتخب المصري نظيره منتخب زيمبابوي في مباراة حاسمة للتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 1994، وأقيمت المباراة فى استاد القاهرة، ونجح منتخب الفراعنة في التقدم 2-1، ولكن تم إلغاء المباراة بسبب واقعة "الطوبة" الشهيرة التي أصابت مدرب زيمبابوي، وتقرر إعادة المباراة على ملعب محايد بمدينة ليون الفرنسية، وانتهت بالتعادل السلبى، لتقضي على آمال الفراعنة في الوصول للمونديال.

2- الاتحاد × القادسية:

خطأ تحكيمي فادح ارتكبه الحكم تركي الخضير في إعادة مباراة الاتحاد والقادسية بالدوري السعودي عام 2016، حيث منح الحكم البطاقة الصفراء الثانية لـ"نايف هزازي" لاعب القادسية بالدقيقة 86 ولم يطرده حتي الدقيقة 91 قبل أن يتدارك الخطأ بعد تنبيه من الحكم الرابع، وتسبب هذا الخطأ في إعادة اللقاء.

Advertisements

3- السنغال × جنوب إفريقيا:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التى أقيمت يوم 12 نوفمبر من العام الماضى، ضمن منافسات الجولة الثانية والذى استضافها ملعب "بيتر موكابا" وانتهت بخسارة المنتخب السنغالي 2/1، وذلك بعدما بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة للحكم الغانى جوزيف لامبتى وأبرزها احتساب ركلة جزاء وهمية لصالح "الأولاد" جاء منها الهدف الأول، وتم إعادة اللقاء بالفعل وفازت السنغال 2/0 وتأهلت لكأس العالم.

4- أوزبكستان × البحرين:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة أوزبكستان والبحرين عام 2005 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بسبب خطأ فني للحكم الياباني، توشيميتسو يوشيدا، حيث قام بإلغاء ركلة جزاء لأوزبكستان ومنح البحرين ركلة حرة بدلا من إعادة ركلة الجزاء، وهو ما أعتبره الفيفا، مخالف للوائح والقوانين.

5- انجلترا × النرويج:

في واقعة غريبة قرر الاتحاد الأوروبي إعادة مباراة في كرة القدم النسائية بين النرويج وانجلترا ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، تحت 19 سنة، وذلك بسبب خطأ فني لحكم اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وأثناء تنفيذ اللاعبة للكرة، دخلت إحدى زميلاتها لمنطقة الجزاء، لتقرر الحكمة عدم احتساب الهدف واحتساب ركلة حرة للنرويج مما يخالف اللوائح، وبعد لجوء الإنجليز للجنة الانضباط، قرر الاتحاد الأوروبي إعادة المباراة مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة علي أن تبدأ بركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي.

6- آرسنال × شيفيلد:

في واقعة هي الأغرب في تاريخ الكرة الإنجليزية، خلال لقاء بين أرسنال وشيفيلد يونايتد في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1999، وكانت نتيجة اللقاء تشير للتعادل 1-1، استغل أرسنال اخراج لاعبو شيفيلد الكرة بسبب اصابة أحد زملائهم، لكن استأنف النيجيري كانو اللعب وارسل رمية تماس لزميله مارك أوفرمارس سجل منها هدف الفوز، وآثار هذا التصرف غضب لاعبو شيفيلد.

والغريب أن مدرب أرسنال ارسين فينجر تقدم بطلب للاتحاد الانجليزي لإعادة اللقاء رغم فوز فريقه، والأغرب أن مباراة الاعادة انتهت بفوز الجانرز بنفس النتيجة 2/1.