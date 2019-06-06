رياضة | شرط برشلونة الصعب للموافقة على عودة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط برشلونة الصعب للموافقة على عودة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي برشلونة الاسباني شرطًا صعبًا علي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكر برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير إن نادي برشلونة أبلغ نيمار بأنه في حال عودته إلى الفريق في الموسم المقبل فعليه تخفيض راتبه الحالي للنصف، حيث يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 37 مليون يورو مع سان جيرمان.

Advertisements

وأبلغ برشلونة نيمار بأنه سيحصل في العقد الجديد على 20 مليون يورو كراتب سنوي، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.