رياضة | موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (منقولة عبر beIN SPORT)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (منقولة عبر beIN SPORT) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب هولندا، نظيره منتخب إنجلترا اليوم الخميس في الساعة 8:45 مساءً في المباراة التي ستجمع المنتخبين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب هولندا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب هولندا، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وجاءت القائمة كالتالي :-

بيكفورد - هيتون - بوتلاند - تشيلويل - الكسندر ارنولد - جوميز - مايكل كين - ماجوير - روز - كايلي والكر - جون ستونز - ديلي آلي- باركلي - ديلف - ايريك داير - رايس - هندرسون - لينجارد - هاري كين - كالوم ويلسون - سانشو - ماركوس راشفورد.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب انجلترا، ضد منتخب هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.