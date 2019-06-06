لاسارتى يطلب قياسات بدنية للاعبي الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى عمل قياسات بدنية للاعبين فور انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين، تمهيداً لوضع البرنامج الإعدادى للفترة المقبلة. ورغم انتهاء مباريات الأهلى وإعلان إتحاد الكرة أن المباريات المتبقية فى بطولة الدوري العام ستقام بعد انتهاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو القادم، إلا أن لاسارتي حريص على التجهيز للمرحلة المقبلة والتى ستشهد حسم بطولة الدوري العام.

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