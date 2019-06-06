رياضة | عموري يصدم جماهير الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عموري يصدم جماهير الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على توصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لاتفاق مع الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، المعار لنادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن عموري اتفق مع العين الإماراتي على العودة لصفوفه في الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة : "الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن اشترط الحصول على مستحقاته السابقة، من أجل العودة لفريقه السايق عقب إنتهاء إعارته".

يذكر أن النجم الإماراتي انتقل لصفوف الهلال السعودي، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من العين لمدة موسم على سبيل الإعارة في الصفقة الأغلى بتاريخ الدوري، إلا أن الزعيم لم يستفد كثيرًا بخدماته نظرًا لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.