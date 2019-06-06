شكرا لقرائتكم لاسارتى يطالب بقياسات بدنية للاعبى الأهلى لوضع برنامج اعداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالأهلى، بطلب عمل قياسات بدنية للاعبين فور انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها، تمهيداً لوضع البرنامج الإعدادى للفترة المقبلة.
ورغم انتهاء مباريات الأهلى وإعلان إتحاد الكرة أن المباريات المتبقية فى بطولة الدوري العام ستقام بعد انتهاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري الى 19 يوليو القادم، إلا أن لاسارتي حريص على التجهيز للمرحلة المقبلة والتي ستشهد حسم بطولة الدوري العام.
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