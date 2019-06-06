شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يجتمع مع مسئولى الجونة عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة نهاية إجازة عيد الفطر والاجتماع مع مسئولى النادى لبحث أزمات الفريق من موعد مباراة الزمالك و بداية المرحلة المقبلة وعرض التقرير الفنى للاعبين خلال بطولة الدورى الممتاز . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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