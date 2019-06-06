طنطا يفاوض ظهير أيسر بتروجيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة نادى طنطا، التفاوض مع جلال العقدة ظهير أيسر بتروجيت خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق بعد العودة للدورى الممتاز الموسم المقبل . ونجح فايز عريبى رئيس نادى طنطا بضم 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وكان فريق طنطا قد نجح في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني.

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