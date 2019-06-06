ملف الأربعاء| حسم أزمة نهائي أبطال أفريقيا.. وخصوصية محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء 5 يونيو 2019.
إعادة إياب نهائي الترجي والوداد.. "كاف" يعلن 6 قرارات بشأن "فضيحة رادس"
فيديو.. زوجة محمد صلاح وابنته يخرجون لأداء صلاة العيد وسط حراسة الأمن
وفاة "بندق" الإسماعيلي الشاب في حادث أليم
صحيفة ألمانية تكشف التهم الموجهة لأحمد أحمد في تحقيقات فيفا
صحيفة تكشف.. ما الذي استند عليه الاتحاد المغربي في دفاعه عن الوداد أمام "كاف"؟
بالفيديو: صاروخية رونالدو في سويسرا تكسر صيام 350 يومًا عن التهديف
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