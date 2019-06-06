تصريحات الأربعاء.. حقيقة تدريب ميدو للمقاصة.. رد نادي من الترجي والحكومة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء 5 يونيو 2019.
الترجي يرد عبر الخليج 365 على قرارات "كاف" بشأن إعادة إياب نهائي دوري الأبطال
رئيس الحكومة التونسية يصف قرارات الكاف بـ"المهزلة" ويوجه رسالة لجماهير الترجي
أول تعليق من رئيس فيفا على فضيحة نهائي دوري أبطال إفريقيا
بسبب نزيف النقاط.. مصدر: الزمالك يجمد مستحقات لاعبيه لحين عودة الانتصارات
المقاصة يوضح حقيقة التعاقد مع ميدو لتدريب الفريق
الاتحاد الإثيوبي يشكو رئيس نهضة بركان بسبب حكم لقاء الزمالك
الأهلي ينفي لمصراوي تواصله مع النجم الساحلي بشأن أزمة كوليبالي
المصري البورسعيدي لمصراوي: لا مشاكل مع جلال.. ونستعد من أجل الكونفيدرالية
مسؤول "كاف" يكشف سبب قرار إعادة نهائي الترجي والوداد
أول رد فعل من الترجي على قرار "كاف" بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا
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