رياضة | اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفني، إلى أوزبكستان فجر اليوم الخميس استعدادا للمعسكر المغلق الذي سيخوضه بالفترة المقبلة.

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وانطلق أمس معسكر المنتخب الأولمبى، قبل السفر إلى أوزبكستان، لمواجهة منتخبها وديا يومى 9 و11 يونيو الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.