رياضة | تفاصيل إصابة نيمار الخطيرة في لقاء البرازيل وقطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة نيمار الخطيرة في لقاء البرازيل وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المباراة الودية الجارية حاليا على ملعب برازيليا بين البرازيل وقطر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا، إصابة قوية لنيمار دا سيلفا نجم السامبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، أن نيمار تعرض لإصابة في كاحل القدم اليمني، وهو عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل، الأمر الذي يهدد بعدم لحاقه بالسامبا في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو الجاري.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم البرازيل بهدفين دون رد في المواجهة القوية الاستعداداية للبطولة القارية التي تنطلق بعد أيام قليلة.