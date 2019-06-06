رياضة | تقارير.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المباراة الودية الجارية حاليا على ملعب برازيليا بين البرازيل وقطر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا، إصابة قوية لنيمار دا سيلفا نجم السامبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكرت تقارير صحفية منذ قليل، أن المؤشرات الأولية لإصابة النجم البرازيلي مقلقة للغاية وهناك احتمالية كبيرة لغيابه عن بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم البرازيل بهدفين دون رد في المواجهة القوية الاستعداداية للبطولة القارية التي تنطلق بعد أيام قليلة.