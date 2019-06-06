اونلاين | Sampa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر اليوم الخميس 6-6-2019 بث مباشر (تابعوها الان)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Sampa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر اليوم الخميس 6-6-2019 بث مباشر (تابعوها الان) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون استاد ناسيونال دي برازيليا شاهدا على أحداث المباراة الودية الأولى لمنتخب البرازيل في مواجهة المنتخب القطري في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الخميس، استعدادا لانطلاق بطولة كوبا أمريكا .

تنطلق بطولة كوبا أمريكا في نسختها القادمة في الرابع عشر من يونيو الجاري بدولة البرازيل وتستمر حتى السابع من يوليو المقبل، في مسابقة تشهد تواجد منتخبين من قارة آسيا لأول مرة وهما اليابان وبطل أمم آسيا الأخيرة المنتخب القطري.

صاحب الأرض والضيافة لبطولة كوبا أمريكا منتخب البرازيل سيلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب كل من بوليفيا وفنزويلا وبيرو وهي مجموعة ليست سهلة على الإطلاق لأبناء المدرب تيتي الذي يأمل في حصد اللقب بعد أن خيب طموحات جماهيره في بطولة كاس العالم روسيا 2018.

تشكيلة البرازيل المتوقعة:

في حراسة المرمى : إيدرسون

في خط الدفاع: أليكس ساندرو - ميراندا - ماركينيوس - داني ألفيش

في خط الوسط: لوكاس باكيتا - كاسيميرو - آرتور ميلو

في خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - روبيرتو فيرمينو – ريتشارليسون

البث المباشر مباراة البرازيل وقطر بث مباشر بدون تقطيع، تقام مباراة البرازيل VS قطر في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا يوم الخميس بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا وليبيا، الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة والمنامة وبيروت وبغداد وصنعاء، الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت جرينتش.

كما يمكنكم مشاهدة اللقاء الودي المثير بين قطر والبرازيل في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا بتوقيت عاصمة سلطنة عمان، وهو نفس التوقيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت تونس.

منتخب قطر المتوج ببطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، سينضم إلى المنتخبات المشاركة إلى بطولة كوبا أمريكا من خارج قارة أمريكا الجنوبية، الأسطورة كورة لايف بدون تقطيع وبجودة عالية.

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تشكيلة قطر المتوقعة:

في حراسة : سعد الشيب

في خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - رورو

في خط الوسط: كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري

في خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

قناة بي إن سبورت سوف تقوم بنقل مباراة قطر Qater والبرازيل Brazil وتحديدا قناة Bein Sport HD 1 تمن خلال ردد 11547 ومعدّل الترميز 27500 وإشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدّل تردد الموجة 8PSKK ومعدّل استقطاب الموجة Vertical ومعدّل تصحيح الخطأ 2/3 .

ويخوض العنابي القطري بطولة كوبا أمريكا ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتي تضم كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي ، مشاهدة مباراة البرازيل ضد قطر بدون تقطيع عبر موقع yalla shoot today.

مشوار منتخب البرازيل في دور المجموعات:

يفتتح منتخب البرازيل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام بوليفيا يوم 14 يونيو الجاري، وفي اللقاء الثاني ستكون المواجهة أمام فنزويلا يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام بيرو يوم 22 يونيو، البث المباشر بدون تقطيع.

مشوار منتخب قطر في دور المجموعات:

منتخب قطر يستهل مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام باراجواي يوم 16 يونيو الجاري، ثم مقابلة منتظرة أمام كولومبيا يوم 19 يونيو، أما المواجهة التي ينتظرها الملايين حول العالم ستكون أمام منتخب الأرجنتين بقيادة الساحر ليونيل ميسي، بدون تقطيع الأسطورة بث مباشر قطر ضد البرازيل.