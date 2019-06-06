شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى "ستاند باي" لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبي فريقه بأن يكونوا مستعدين للعودة فى التدريبات بأى وقت، مؤكداً لهم أنه سيبلغهم بموعد المران الأول بعد انتهاء الأجازة تليفونياً وبالتحديد عبر رسائل sms بعد التشاور مع الإدارة والجهاز الفني.

وحصل لاعبو الأهلى على إجازة لمدة 48 ساعة بعد تأجيل مواجهة المقاولون العرب قبل أن يتم تمديدها لمدة 48 ساعة أخرى فى ظل عدم وجود ارتباطات للفريق بعد تأجيل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك فى الدوري العام لبعد كأس الأمم الإفريقية.