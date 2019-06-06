شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل يُقدم «الشرفية» للمالك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (القصيم) قدم رئيس مجلس إدارة نادي الجيل أحمد بن فهد الغنيم العضوية الشرفية لمدير شركة ركاء القابضة سلمان بن فهد المالك، وذلك أثناء توقيع عقد انتقال اللاعب يوسف محمد عمر إلى نادي الحزم.

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الجيل أحمد بن فهد الغنيم العضوية الشرفية لمدير شركة ركاء القابضة سلمان بن فهد المالك، وذلك أثناء توقيع عقد انتقال اللاعب يوسف محمد عمر إلى نادي الحزم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيل يُقدم «الشرفية» للمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.