شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعيد نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماعها الطارئ إعادة مباراة إياب نهائي كأس رابطة الأبطال الأفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا بمصر 2019.

وقالت وكالة الأنباء التونسية أمس (الأربعاء)، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي عللت قرارها بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادي للمباراة، كما ألزمت اللجنة التنفيذية الترجي الرياضي بإعادة رمز البطولة والميداليات إلى الكاف.

يذكر أنه خلال المباراة التي جرت بالعاصمة التونسية الأسبوع الماضي رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما، احتساب هدف التعادل للوداد بداعي التسلسل، دون أن تكون هناك إمكانية اللجوء إلى تقنية «الفار» الذي كان معطلاً.