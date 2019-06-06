شكرا لقرائتكم خبر عن الضوي: أنتظر خبرا مفرحا يعيد الأمل للعروبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حوار: عبدالله سلمان (جدة)

ينتظر رئيس نادي العروبة مونس الضوي خبرا سعيدا تنفرج به أساريره فرحا ببقاء عشقه «فخر الجوف» في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعدما عصفت به الظروف في الموسم المنصرم، وتسببت في هبوطه للدرجة الثانية، وهو الذي كان يتأهب للتنافس على الصعود لدوري المحترفين، ليعيد ذكرى تألقه.

وبنظرة اللاعب والقائد ومن ثم الرئيس لـ«الأصفر والأخضر»، يرى أن ما حدث في الموسم يجب أن يكون درسا يستفاد منه لبناء جديد وفريق قوي قادر على إسعاد محبيه، لكن قرار زيادة فرق الدرجة الأولى سيمنح زخما أكبر لعمل كبير يبدأ قبل الموسم الجديد. وفي حواره المختلف مع "الخليج 365"، كشف «أبو مشاري» عن عمق تفكيره وسعة ثقافته، يحلق بتفكيره متخوفا من بطالة عالمية سببها التقنية.

• ما الذي يشغل تفكيرك حاليا؟

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•• فكري مشغول بعشقي الرياضي الأزلي العروبة، عصفت بنا الظروف وهبطنا للدرجة الثانية، والآن ننتظر قرارا تردد كثيرا أنه سيصدر برفع عدد فرق دوري الدرجة الأولى، وتقسيمه إلى مجموعتين، وحينها سيتحقق حلمنا بالبقاء ونعيد حساباتنا بشكل مختلف.

• كيف تحول العروبة في الموسم المنقضي من التنافس للهبوط؟•• العروبة لم يوفق في الموسم المنصرم، بسبب بعض الظروف الفنية وغيرها، أحيانا يجتهد الإنسان ولا يصيب النجاح، بعض المحترفين لم يكونوا في المستوى المتوقع، وطول الدوري الذي يعد الأطول في تاريخ البطولات السعودية أرهقنا جدا، وتسبب في إصابات عدة لعناصر مؤثرة لم نستطع تجاوزها في النصف الثاني من الدوري، مما أثر علينا كثيرا.

• هل سيختلف الوضع مع البقاء؟•• نعم، سنخطط من وقت صدوره لموسم مختلف، ونستفيد من درس الموسم المنصرم، ونعد فريقا للمنافسة على العودة لدوري المحترفين، وأرجو من الله أن تتحقق الأمنية ونبقى وأن يوفقنا في بناء فريق بشكل واستعداد مغاير.

• وإن ثبت هبوطكم؟•• حينها سيكون لنا نظرة أخرى سنبحث عن حلول للعودة للدرجة الأولى، وسنركز على قاعدة الفريق ونعزز صفوفنا بلاعبين واعدين مع نجوم الخبرة لتكوين فريق يخدم سنوات، فالدرجة الأولى لديك خيارات لجلب لاعبين أجانب أكبر وهذا الاختلاف مع دوري الدرجة الثانية.