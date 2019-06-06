شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف أكبر عروض wwe والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مؤيد الطبيشي (جدة)تحتضن مدينة جدة في السابع من يونيو القادم عرض WWE Super ShowDown الذي سيشهد نزالا يقام لأول مرة يجمع بين غولدبيرغ وأندرتيكر، إضافة إلى ذلك يقام نزال بين تريبل اتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجما.
ويخوض نجوم WWE استعداداتهم الأخيرة قبل الحدث المرتقب الذي يقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم (الجمعة) الموافق 7 يونيو في تمام الساعة الـ9 مساء، وتتوفر تذاكر العرض على الموقع www.sharek.sa. وسيعقد مؤتمر صحفي للمصارعين للحديث عن منافسات WWE في فندق غاليريا من إيلاف في جدة يوم (الخميس) القادم الساعة الواحدة ظهرا قبل انطلاق عرض WWE Super ShowDown في جدة، إذ تتخلل المؤتمر مقابلة أشهر نجوم WWE، ولقاء الإعلاميين بنجوم اللعبة بحضور تربل اتش وكوفي كينغستون وسيث رولينز ومصطفى علي.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تستضيف أكبر عروض wwe لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.