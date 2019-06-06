أسباب إعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي دوري الأبطال و موعد مباراة الاعادة

قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019،إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الاعادة فى دولة محايدة خارج تونس، كما تقرر أيضا أن يتم سحب كأس البطولة الذى تم تسليمه للفريق التونسي وإعادة الميداليات التى تم اعطائها للاعبى للترجى، كما تقرر أن تقام مباراة الاعادة بعد الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية، التى من المقرر أن تقام في مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

الأسباب التى أدت الى اعادة مباراة الوداد و الترجى

صرح هادي هامل المتحدث باسم الكاف للصحفيين بعد الاجتماع الذى تم في باريس أنه قد تقرر فى اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي إعادة لقاء الإياب بين الترجى و الوداد في أرض محايدة، و يأتى ذلك لعدم توفر الظروف الأمنية فى ملعب الترجى خلال لقاء الإياب الذي أقيم في رادس و أنه قد تقرر اعتماد نتيجة مباراة الذهاب بالرباط و التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وإقامة مباراة الإياب في بلد محايد، بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.