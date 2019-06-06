مصر تمتنع عن التصويت.. كواليس قرار الكاف بإعادة نهائي الترجي والوداد

كشفت تقارير إعلامية، عن الدول التي قامت بالتصويت بالموافقة والمعارضة لقرار الاتحاد الإفريقي، بشأن إعادة المباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي بين الترجي والوداد البيضاوي، في اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف الذى عُقد فى باريس بفرنسا. قائمة الدول التي صوتت لصالح الوداد المغربي: السنغال

غينيا

بوركينا فاسو

مالاوي

جمهورية إفريقيا الوسطى

الكونغو

ليبيريا

تشاد Advertisements قائمة الدول التي صوتت لصالح الترجي التونسي: ليبيا

موريتانيا

جنوب إفريقيا

نيجيريا

زامبيا

تنزانيا

بوروندي يذكر أن مصر هي الدولة...

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