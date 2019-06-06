مواعيد مباريات اليوم في دوري أمم أوروبا وكأس تونس

كتب أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات في دوري أمم أوروبا وكأس تونس.. دوري أمم أوروبا Advertisements هولندا مع إنجلترا 8:45 مساء كأس تونس النادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي 3.30 مساء

لملعب القابسي مع النجم الساحلي 3.30 مساء

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