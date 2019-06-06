بالفيديو.. هاتريك رونالدو القاتل يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هاتريك مساء اليوم الأربعاء في مرمى سويسرا خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وتقدم رونالدو سريعًا لمنتخب البرتغال بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول بهدف من ركلة حرة سددها من حدود منطقة جزاء سويسرا ليُسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني تعادل ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء لسويسرا في الدقيقة 57 قبل أن يٌضيف رونالدو الثاني في الدقيقة 88 والثالث في الدقيقة 90.

هدف رونالدو الأول كسر به صيامه التهديفي مع منتخب البرتغال منذ هدفه...