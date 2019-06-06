شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب رجال الطائرة تعود من كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة إلى القاهرة فجر اليوم الخميس بعد إنتهاء تصفيات افريقيا التى أقيمت فى كينيا و المؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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