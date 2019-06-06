- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجمات رياضية يزاحمن نجوم الكورة فى الشهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر فى الألعاب المختلفة عدد من النجمات التى لم تختلف شهرتهن عن نجوم الكرة المشهورين ، فى ظل تحقيقهم إنجازات قوية فى الألعاب التى يمارسهن .
شروق فؤاد
و يرصد الخليج 365 5 نجمات يزاحمن نجوم الكورة فى الشهرة فى التقرير التالى :
تعد شروق فؤاد نجمة طائرة الأهلى من أبرز النجمات التى يمتلكن شهرة قوية لما تحققه من بطولات مع الفريق الأحمر و حصولها على لقب أفضل صانعة العاب فى أفريقيا و التى حصل الأهلى على لقبها مؤخرا .
فريدة عثمان
كما أن السباحة المصرية تمتلك أحد أهم النجمات المشهورة و هى الفراشة الذهبية فريدة عثمان الحاصلة على برونزية بطولة العالم بالمجر عام 2017 .
فيما أن رياضة الإسكواش تمتلك أحد أبرز نجمات الرياضة وهى نور الشربينى صاحبة المركز الثانى على العالم فى تصنيف اللعبة .
سارة سمير
كما أن رياضة رفع الأثقال تمتلك فتاة الذهب سارة سمير التى لإستطاعت أن تحقق العديد من الذهبيات لمصر و الوصول على منصة التتويج الأولمبية بالحصول على برونزية أولمبياد ري ودى جانيرو بالبرازيل .
هداية ملاك
لاسيما و أن هداية ملاك نجمة التايكوندو تمتلك شهرة قوية فى ظل ايضا وصولها إلى منصة التتويج الأولمبية بالحصول على برونزوية أولمبياد ري ودى جانيرو بالبرازيل .
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نجمات رياضية يزاحمن نجوم الكورة فى الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.