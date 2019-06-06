شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجمات رياضية يزاحمن نجوم الكورة فى الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر فى الألعاب المختلفة عدد من النجمات التى لم تختلف شهرتهن عن نجوم الكرة المشهورين ، فى ظل تحقيقهم إنجازات قوية فى الألعاب التى يمارسهن .



و يرصد الخليج 365 5 نجمات يزاحمن نجوم الكورة فى الشهرة فى التقرير التالى :

تعد شروق فؤاد نجمة طائرة الأهلى من أبرز النجمات التى يمتلكن شهرة قوية لما تحققه من بطولات مع الفريق الأحمر و حصولها على لقب أفضل صانعة العاب فى أفريقيا و التى حصل الأهلى على لقبها مؤخرا .

كما أن السباحة المصرية تمتلك أحد أهم النجمات المشهورة و هى الفراشة الذهبية فريدة عثمان الحاصلة على برونزية بطولة العالم بالمجر عام 2017 .

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فيما أن رياضة الإسكواش تمتلك أحد أبرز نجمات الرياضة وهى نور الشربينى صاحبة المركز الثانى على العالم فى تصنيف اللعبة .

كما أن رياضة رفع الأثقال تمتلك فتاة الذهب سارة سمير التى لإستطاعت أن تحقق العديد من الذهبيات لمصر و الوصول على منصة التتويج الأولمبية بالحصول على برونزية أولمبياد ري ودى جانيرو بالبرازيل .

لاسيما و أن هداية ملاك نجمة التايكوندو تمتلك شهرة قوية فى ظل ايضا وصولها إلى منصة التتويج الأولمبية بالحصول على برونزوية أولمبياد ري ودى جانيرو بالبرازيل .