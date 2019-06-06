سوبر كورة.. قيمة رمضان صبحى تفقد 46 مليونا بسبب العودة للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الانجليزي والمعار حاليا الى النادي الأهلى مليونى يورو ما يوازى 46 مليون جنيه مصرى، بسبب قراره العودة الى الدوري الممتاز من بوابة القلعة الحمراء وذلك فى 6 أشهر فقط.

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