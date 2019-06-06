شاهد انفراد سوبر كورة بكواليس أحداث رادس.. من ليلة النهائى الإفريقى حتى الإعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول "سوبر كورة" لأزمة مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا يفوق ما هو الانفراد بمصير المباراة، أو حتى كواليس ما شهده كملعب رادس المستضيف للنهائى الإفريقى، وهو ما نسرده لكم فى تلك المشاهد التالية، تأكيدا لأنكم ستظلوا أصحاب كل الحقوق علينا... لمتابعة التفاصيل والمشاهد عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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