شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى شهداء كمين العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادى الزمالك، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتعاملت معه الأجهزة الأمنية بتصفية عدد من الإرهابيين.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك نعى جاء نصه: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم فى شمال سيناء أثر عملية إرهابية، رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان".