شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 5/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، شيكابالا يطلب حسم موقفه من العودة للقلعة البيضاء، وبرنامج تأهيلى لجمعة وأوباما رغم أجازة العيد.

شيكابالا يطلب حسم موقفه من العودة للزمالك

فتح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، الذى فسخ تعاقده مع أبولون اليونانى مؤخرًا، خط اتصالات مكثف مع مسئولو القلعة البيضاء من أجل حسم موقفه من العودة مجددًا، بداية من الموسم المقبل.

الزمالك يفاوض ظهير الدراويش لتدعيم الجبهة اليسرى

استقر مجلس إدارة الزمالك على فتح ملف صفقات الموسم الجديد والراحلين عن الفريق خلال الفترة القادمة بعقد اجتماع مع خالد جلال المدير الفنى للفريق من أجل وضع خريطة الفترة القادمة سواء الخاصة بإعداد الفريق للمباريات الحاسمة فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى أو صفقات الموسم الجديد وقائمة الراحلين عن الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

أحمد داوودا يقترب من العودة للزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد

اقترب أحمد داوودا، لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، من العودة للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الحالى.

"هلال" دجلة على رادار الزمالك

دخل محمد هلال لاعب وادى دجلة، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق الدجلاوى.

العروض المغربية تقرب "أحداد" من الرحيل عن الزمالك

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يواجه الزمالك أزمة خاصة باللاعبين الأجانب حيث يحتاج الأبيض إلى التضحية بثنائى من لاعبيه الحاليين لإعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو وضم مهاجم جديد ويعد الأقرب حالياً للرحيل المغربى حميد أحداد خاصة إن تسويقه سيكون بصورة جيدة فى ظل امتلاكه عددا من العروض من الأندية المغربية.

طبيب الزمالك يضع برنامج تأهيلى لجمعة وأوباما رغم أجازة العيد

حدد محمد أسامة طبيب الزمالك، برنامج تأهيلى خاص لكل من يوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الفريق، من أجل تنفيذه خلال فترة الأجازة المفتوحة، التى حصل عليها الفريق الأبيض، عقب التعادل مع حرس الحدود.

تحذير للاعبى الزمالك من كثرة تناول الكحك والبسكوت فى عيد الفطر

حذر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، لاعبى الفريق من الكثرة فى تناول الكحك والبسكويت، خلال أجازة عيد الفطر المباراة، حرصًا على عدم زيادة أوزانهم.

سوبر كورة يكشف دور جروس فى رحيل أوباما إلى الدورى السعودى

تزايدت فرص انتقال يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، للعب فى الدوري السعودي خلال الموسم الكروى الجديد، مع وجود ربط بين ذلك وبين المدير الفنى السابق جروس.

سوبر كورة.. الزمالك يحدد مصير الحاوى بشكل نهائى