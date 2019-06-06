رئيس الحكومة التونسية يصف قرارات الكاف بـ"المهزلة" ويوجه رسالة لجماهير الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتقد رئيس الحكومة التونسية قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الأربعاء بإعادة مباراة الدور نهائي إياب لرابطة أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس لـ"أسباب أمنية".

وكتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد على حسابه بتويتر "إثر مهزلة الكاف: تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته".

وأضاف الشاهد: "تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة ولن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية".

يأتي رد الشاهد بعد أن أصدرت لجنة الطوارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارا اليوم بإعادة مباراة الإياب بين الفريقين في بلد محايد بدعوى عدم توفر الظروف الأمنية لاستكمالها يوم الجمعة الماضي بملعب رادس.

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وقال الترجي في بيان له إنه ينتظر مكتوبا رسميا من الكاف قبل التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الحكم الجامبي باكاري جاساما أنهى المباراة بين الفريقين بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1 / صفر ليحتسب حينها النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد البيضاوي المغربي.

ورفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 بيد أن تقنية "الفار" لم تكن تعمل لأن اللجنة المنظمة لم تنجح في تجهيزها قبل موعد المباراة لوجود نقص في التجهيزات.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الرباط.