الترجي يرد عبر الخليج 365 على قرارات "كاف" بشأن إعادة إياب نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، إن القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباراتهم أمام الوداد المغربي لا علاقة لها بالقوانين واللوائح وأول مرة تحدث أن يُعاد اللقاء بسبب الحالة الأمنية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن بشكل رسمي، عن القرارات النهائية للمكتب التنفيذي، بعد الاجتماع الطارئ، الذي تم عقده في العاصمة الفرنسية باريس، للبت في أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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وأضاف التويتي ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ :"لم نرى مثل ماحدث من قبل رئيس كاف مكانه المنصة ولكنه نزل إلى الملعب وسحبوا الحكم من الملعب فالحكم هو صاحب القرار ونزل رئيس كاف يغصب عليه ولم يُقرر الحكم أن الوداد لن يرجع للمباراة بل كاف هو من قرر ذلك ونزل وسلم الكأس والميداليات للترجي بصحبة رئيس الحكومة التونسية والتأمين الموجود كان على أعلى مستوى كيف يدعي أنه تعرض للتهديد وهو بصحبة رئيس الحكومة".

وتابع رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي:"نزول أحمد أحمد رئيس كاف إلى الملعب هو ما أوصل الأمر لهذه النقطة.. والقطعة التي لم تصل من الـ VAR سببها كاف لا الترجي فلماذا يُعاقب الترجي ولماذا يخوض المباراة خارج أرضه هذا قرار عجيب وسنتخذ الإجراءات القانونية ولن نسكت وسنشتكي للمحكمة الرياضية الدولية".

وأتم مسؤول الترجي حديثه بالإشارة إلى وجود أخطاء في المباراة لا يستطيع أحد إنكارها وكان هناك هدفًا صحيحصا للوداد سُجل ولكنه يشدد على أن هذا خطأ تحكيمي عادي وجوده في كل مباراة.