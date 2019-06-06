حسن شحاتة يوضح سبب رفض مانويل جوزيه تدريب المنتخب في 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن كانت هناك نية من قبل بعض أعضاء اتحاد الكرة لإقالته وتعيين البرتغالي مانويل جوزيه بدلاً منه.
وأشار شحاتة ـ خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي أحمد شوبير بفضائية تايم سبورتس ـ مساء اليوم الأربعاء إلى إن ذلك كان قبل كأس أمم 2006 ولم يعلم بعرض اتحاد الكرة لجوزيه إلا بعد انتهاء البطولة.
وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب مصر:"جوزيه رفض العرض الذي قُدم له لخلافتي وقال لهم نصًا لديكم مدرب جيد وهذا موقف محترم منه".
وفي السياق ذاته أوضح شحاتة أنه تمنى بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم تحت قيادة محمود الجوهري أن يكون مثله ويكون هناك أكثر من مدرب مثله في مصر.
يُذكر أن حسن شحاتة قد توّج من المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008، 2010.
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