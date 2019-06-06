إعادة إياب نهائي الترجي والوداد.. "كاف" يعلن 6 قرارات بشأن "فضيحة رادس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، عن القرارات النهائية للمكتب التنفيذي، بعد الاجتماع الطارئ، الذي تم عقده في العاصمة الفرنسية باريس، للبت في أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقرر المكتب التنفيذي لـ"كاف" إعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال في ملعب محايد، لم يتم الكشف عن هويته بعد، وسط تقارير تفيد بأن المباراة قد تقام في دولة جنوب أفريقيا، أو ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومين، اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لـ"كاف" بعد دعوة أحمد أحمد رئيس "كاف" من أجل مناقشة أحداث مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر "كاف" بيانا عبر الموقع الرسمي أعلن من خلاله جميع القرارات المتعلقة بتلك المباراة، والتي جاءت على النحو التالي:

- لم يتم استيفاء الشروط الخاصة باللعب والسلامة، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت يوم 31 من شهر مايو 2019، مما حال دون إستكمال المباراة.

- وبالتالي، تقرر أن يتم إعادة مباراة الإياب خارج الأراضي التونسية.

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- يتم الحفاظ على تطبيق جميع لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بتلك المسابقة في مباراة الإياب.

- سيتم تحديد موعد ومكان المباراة في اجتماع لاحق، من قبل اللجنة التنفيذية لـ"كاف".

- أصبح يتعين على نادي الترجي التونسي، إعادة كأس البطولة والميداليات للأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، بناء على اخطار رسمي بهذا القرار.

- سيتم تحديد العقوبات الأخرى بعد تقديم كل الجوانب للجان المختصة فيما يخص التأديب والتحكيم والتنظيم من أجل المعالجة واتخاذ القرار المناسب.

وكان رئيس كاف، قد دعا السبت الماضي، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ، لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية.

ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.

ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية