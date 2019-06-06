رسميا.. بوفون يرحل عن سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون عن النادي الباريسي.
وكتب سان جيرمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بوفون أنت رجل نبيل داخل وخارج الملعب. نتمنى لك التوفيق في المستقبل”.
وانضم بوفون البالغ 41 عاما إلى سان جيرمان قادما من يوفنتوس في صيف 2018، إلا أنه لم ينجح في قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق إنجاز جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وخاض بوفون مع سان جيرمان 25 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.
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